Предприниматель Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России

МОСКВА. 22 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России (ФРР). Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу.
Авдеев является членом наблюдательного совета "Московского кредитного банка", председателем совета директоров компании "Инград".
Также в состав совета вошел президент холдинговой компании "Сибирский цемент" Олег Шарыкин, генеральный директор "Мосэнергосетьстроя" Завен Овакимян, бывший министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, а также генеральный директор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский.
Возглавляет высший совет руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.