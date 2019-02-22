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Предприниматель Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России

Также в состав совета вошел президент холдинговой компании "Сибирский цемент" Олег Шарыкин
Роман Авдеев Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Роман Авдеев
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА. 22 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России (ФРР). Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу.

Авдеев является членом наблюдательного совета "Московского кредитного банка", председателем совета директоров компании "Инград".

Также в состав совета вошел президент холдинговой компании "Сибирский цемент" Олег Шарыкин, генеральный директор "Мосэнергосетьстроя" Завен Овакимян, бывший министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, а также генеральный директор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский.

Возглавляет высший совет руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

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