Дюков: ситуация с Кокориным и Мамаевым наносит урон российскому футболу

"Безусловно, я сожалею, как и многие присутствующие, что выбрана такая мера пресечения. Я не могу давать оценку, так как не являюсь специалистом в этой области. Я общался со специалистами, одни говорят, что мера жесткая, другие видят в этом норму", - сказал Дюков.

"Я верю, что это хорошие парни, не уголовники. Я бы хотел, чтобы эта история как можно скорее завершилась. С другой стороны, как глава РФС, я скажу, что эта история мне не нравится, вопрос репутации очень важен, сейчас мы говорим не о футболе, а наше внимание приковано к этой истории, и все это наносит урон нашему футболу. Зная Кокорина, мне кажется, что он свою ошибку осознал", - добавил президент РФС.

8 октября прошлого года нападающий футбольного клуба "Зенит" Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Мамаев и его друг Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя автомашины "Мерседес" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины, принадлежащей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". В начале февраля Тверской суд Москвы продлил до 8 апреля меру пресечения в виде ареста всем фигурантам дела.