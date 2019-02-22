Фигуристка Леонова готова продолжать карьеру ради болельщиков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Самая опытная фигуристка российской сборной Алена Леонова готова продолжать карьеру ради своих болельщиков. Об этом 28-летняя спортсменка рассказала журналистам после выступления в финале Кубка России в Великом Новгороде.

"Сезон окончен, будем кататься дальше. По поводу будущего ничего не буду говорить. Меня столько народу любит, столько людей на меня смотрит, что только ради этого я готова продолжать кататься дальше. Не ради четверных, ради болельщиков", - сказала Леонова.

Фигуристка призналась, что испытала предстартовое волнение перед прокатом произвольной программы в финале Кубка. "Да, волновалась, я же не робот. Я даже на Гран-при так не волновалась, не знаю почему, но этот старт мне показался более значимым, чем все остальные. Так бывает", - сказала фигуристка.

Леонова - серебряный призер чемпионата мира (2012), двукратный серебряный призер чемпионата России (2010-2011), победительница Универсиады (2015), двукратная победительница финалов Кубка России (2013, 2016).