Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Никита Симонян был переизбран на пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу на внеочередной конференции РФС прошли выборы президента РФС и выборы в исполком организации. Новым главой РФС единогласно был избран Александр Дюков.

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин был избран вице-президентом РФС. В новый состав бюро исполкома РФС, помимо президента и вице-президентов, вошли Евгений Гинер и Анатолий Турчак.

92-летний Симонян трижды (2009-2010, 2012, 2015) занимал должность исполняющего обязанности президента РФС.