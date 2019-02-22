Исполком РФС утвердил решение не считать белорусских футболистов легионерами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах. Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома Российского футбольного союза в пятницу, сообщает пресс-служба организации.

13 февраля были приняты изменения в приказ Минспорта об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов.

"С 22 февраля 2019 года к легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев.