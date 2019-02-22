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Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла
Евгения Медведева Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Александр Демьянчук/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде.

По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75).

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали - в одиночном катании и командных соревнованиях.

Финал Кубка России стал последним турниром перед определением состава сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме (18-24 марта).

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