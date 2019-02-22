Фигуристка Медведева заявила, что за сезон-2018/19 повзрослела на десять лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что первый сезон после смены тренера и переезда в Канаду сильно повлиял на нее. Об этом фигуристка рассказала журналистам после победы в финале Кубка России - последнем этапе отбора к чемпионату мира в японской Сайтаме.

"Стремление доказать, как я классно поработала, мысли "вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй" мешали мне весь сезон. У бога на нас свои планы. И я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять", - рассказала Медведева.

"Многое исправлено, приоритеты были расставлены правильно. Это спорт, нужно бороться, но бороться с удовольствием", - подчеркнула 19-летняя спортсменка.

"Буду ли изучать новости, чтобы узнать, кто в составе? Хотелось бы это узнать не из интернета, хотя я люблю Instagram, но это не главный мой информатор в жизни. Завтра я возвращаюсь в Торонто, послезавтра продолжу тренировки в "Крикет-клаб", - добавила спортсменка.

Двукратная чемпионка мира Медведева в текущем сезоне не смогла пробиться в состав сборной на чемпионат Европы, а также не отобралась в финал серии Гран-при.