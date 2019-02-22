Ерохин: "Зенит" будет хорошо готов к матчам с "Вильярреалом" в Лиге Европы

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" будет хорошо готов физически и тактически к матчам против испанского "Вильярреала" в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом ТАСС сказал полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

"Вильярреал" - серьезный соперник, хотя на этой стадии турнира слабых команд уже нет, любой жребий дал бы нам сильного соперника, - сказал Ерохин. - Сейчас будем готовиться конкретно к этой команде, смотреть, изучать. У нас есть две недели на подготовку и еще одна игра в чемпионате - думаю, к матчам с "Вильярреалом" команда будет хорошо готова тактически и физически. Будем стараться проходить дальше".

Ерохин отметил, что не думал о том, какую команду хотел бы видеть соперником "Зенита". "Во-первых, на этом этапе уже не так много команд осталось, а во-вторых, все достаточно сильные. Конечно, есть "Челси", "Арсенал", "Интер", но и "Вильярреал" тоже сильный соперник, который требует правильного к себе отношения и хорошей подготовки. Главное, что сейчас мы уже знаем соперника и будем к нему готовиться", - добавил футболист.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 7 и 14 марта. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.