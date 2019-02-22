Хованцев: Логинов не выступит на чемпионате Европы по биатлону в Минске

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Тренерский штаб решил дать возможность отдохнуть российскому биатлонисту Александру Логинову, поэтому тот не выступит на чемпионате Европы в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по биатлону, старший тренер мужской сборной Анатолий Хованцев.

Ранее тренерский штаб говорил о том, что Логинов выступит на чемпионате Европы в спринте и гонке преследования.

"Логинов будет отдыхать и восстанавливаться, поэтому не выступит на чемпионате Европы, - сказал Хованцев. - Он находится в нормальном, хорошем состоянии. Все остальные готовы к завтрашней гонке и побегут. Задачи на спринт - быстро бежать и хорошо стрелять".

23 февраля на чемпионате Европы пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Турнир завершится 24 февраля гонками преследования.