Минспорт РФ предлагает проводить форум "Россия - спортивная держава" ежегодно

ТАСС, 22 февраля. Министерство спорта России предлагает внести изменения в указ президента Российской Федерации "О международном форуме "Россия - спортивная держава". Соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что форум предлагается проводить ежегодно. В настоящее время форум проводится раз в два года.

Первый форум "Россия - спортивная держава" состоялся в октябре 2009 года в Казани. После этого мероприятия проходили в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Владимирской области. Местом проведения последнего форума стал Ульяновск (октябрь 2016 года).