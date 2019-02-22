Тонганский тренер Таумалоло покинул сборную России по регби

МОСКВА. 22 февраля. /ТАСС/. Тонганский специалист Сиуа Таумалоло покинул посты тренера по резерву Федерации регби России и главного тренера юниорской сборной команды России (до 21 года). Соответствующее решение было принято высшим советом Федерации регби России.

Таумалоло принял решение покинуть посты по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера юниорской сборной России назначен Виталий Сорокин.

Также свою должность покинул старший тренер сборной России по регби-7 Александр Янюшкин.