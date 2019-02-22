Училище олимпийского резерва в Карелии будет готовить спортсменов по зимним видам спорта

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральное училище олимпийского резерва, которое в 2019 году появится в карельском моногороде Кондопога, будет готовить спортсменов по зимним и летним видам спорта. Об этом в пятницу сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создание государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге, 22 февраля документ был опубликован на портале правовой информации.

"Это первое на Северо-Западе страны образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России. На начальном этапе базовыми для училища станут хоккей, шорт-трек, фигурное катание, гимнастика (спортивная и художественная)", - написал Парфенчиков.

По словам главы региона, в перспективе в училище могут появиться отделения прыжков с трамплина, двоеборья, фристайла и лыжного спорта, но для этого потребуется строительство дополнительных спортивных объектов. "После обсуждения кандидатур с министром спорта России Павлом Колобковым пришли к совместному решению, что лучшей кандидатуры на должность директора училища, чем Александр Михайлович Воронов (министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии - прим. ТАСС) попросту нет. Назначение произойдет в ближайшее время", - отметил Парфенчиков.

По данным пресс-службы правительства, имущественный комплекс училища включает в себя ледовый дворец, дворец спорта, а также здания для общежития, администрации и учебных корпусов. Большинство объектов ранее принадлежали Кондопожскому целлюлозно-бумажному комбинату. В пресс- службе регионального министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту ТАСС добавили, что в 2019 году планируется набрать 50 первых обучающихся, но не уточнили, когда именно будет открыто училище.

Кондопога - моногород, в котором проживает 30 тыс. человек, он расположен в 47 км от Петрозаводска. Градообразующим предприятием является Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, где работают порядка 4 тыс. человек.