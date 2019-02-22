Представление "Валенсии" - соперника "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Испанская "Валенсия" стала соперником "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Первый матч пройдет 7 марта в Валенсии, ответный - 14 марта в Краснодаре.

В прошлом сезоне "Валенсия" заняла четвертое место в чемпионате Испании, что позволило команде напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В группе Н испанская команда заняла третье место. "Валенсия" дважды уступила итальянскому "Ювентусу", в домашних матчах обыграла английский "Манчестер Юнайтед" и швейцарский "Янг Бойз", выездные матчи против этих команд завершились с ничейным результатом.

В нынешнем сезоне "Валенсия" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 24 встречах. Клуб 14 раз сыграл вничью при шести победах и четырех поражениях. Главным тренером команды является бывший наставник "Севильи" и "Вильярреала" Марселино Гарсия Тораль. Специалист руководит "Валенсией" с мая 2017 года.

Команда была основана в марте 1919 года группой любителей футбола, мечтавших, чтобы в городе Валенсии появился одноименный клуб. Первым президентом "Валенсии" стал Октавио Диас, секретарем команды был назначен Фернандо Марсал. Основатели испанского клуба стали первыми игроками новой команды, позже в ее составе появились профессиональные футболисты.

В феврале 1923 года "Валенсия" выиграла первенство региона, что позволило клубу впервые принять участие в Кубке Испании. Свой первый матч во втором испанском дивизионе команда провела в феврале 1929 года, а через два года добилась права выступать в высшем дивизионе чемпионата страны. Клуб является шестикратным чемпионом Испании, последний раз "Валенсия" побеждала в национальном первенстве в сезоне-2003/04. Еще шесть раз команда становилась вице-чемпионом, семь раз завоевывала Кубок Испании и однажды - Суперкубок Испании (1999).

На европейской арене наибольших успехов испанская команда достигла в начале 2000-х годов. "Валенсия" два сезона подряд выходила в финал Лиги чемпионов (2000, 2001), но сначала проиграла мадридскому "Реалу" (0:3), а на следующий год по пенальти уступила немецкой "Баварии" (1:1 в основное время, 4:5 по пенальти). В сезоне-2003/04 "Валенсия" завоевала Кубок УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), обыграв французский "Марсель" (2:0).

Российский след в "Валенсии"

"Валенсия" не раз встречалась в еврокубках с российскими клубами. В 1998 году в третьем раунде Кубка Интертото "Валенсия" сыграла с ярославским "Шинником". Игра в Ярославле завершилась победой российского клуба (1:0), в ответном матче "Валенсия" одержала уверенную победу (4:1).

В групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2002/03 "Валенсия" дважды разгромила московский "Спартак" в матчах группы В, обе встречи завершились со счетом 3:0 в пользу испанской команды. В групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2013/14 "Валенсия" встретилась с "Кубанью". Матч в Испании завершился вничью (1:1), на выезде "Валенсия" победила со счетом 2:0.

В последний раз "Валенсия" встречалась с российским клубом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, соперником испанской команды в группе Н стал петербургский "Зенит". Испанский клуб потерпел поражения в обоих матчах - игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0, в ответной встрече "Валенсия" уступила - 2:3.

Заметным игроком "Валенсии" является российский полузащитник Денис Черышев. В нынешнем сезоне футболист провел за команду 27 матчей, отметившись четырьмя голами. Россиянин на правах аренды перешел в "Валенсию" в августе 2018 года, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, права на игрока принадлежат "Вильярреалу". Ранее Черышев на правах аренды выступал за "Валенсию" в 2016 году, тогда права на футболиста принадлежали мадридскому "Реалу".

Цвета "Валенсии" также защищает бывший защитник петербургского "Зенита" аргентинец Эсекьель Гарай. Футболист перешел в "Валенсию" летом 2016 года, в нынешнем сезоне игрок провел 21 встречу в составе испанской команды и отметился одним голом. За петербургскую команду аргентинец выступал в 2014-2016 годах, в составе российского клуба он стал чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России.