Новый этап развития футбола в России: Александр Дюков избран президентом РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) прошла в Москве в пятницу, главным событием стало избрание президентом организации генерального директора "Газпром нефти" Александра Дюкова. Единственный кандидат на должность главы организации был избран единогласно. 51-летний Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019). После избрания Дюков объявил об уходе с поста председателя совета директоров петербургского "Зенита", который он занимал с 2017 года, в 2008-2017 годах он занимал должность президента клуба. Дюков, который будет занимать пост президента РФС до 9 февраля 2021 года, назвал одной из главных задач организации выведение российского футбола на новый уровень. "Я понимаю ответственность и значимость, понимаю, как много футбол значит для россиян. Хочу, чтобы вид спорта развивался, знаю, как это делать. Ключевые цели и задачи, которые стоят перед РФС, сформулированы правильно", - отметил Дюков в своем обращении делегатам конференции. Новый руководитель организации подчеркнул, что развитие массового футбола является стратегической задачей, так как доступность футбола является важнейшим фактором для популяризации вида спорта. В частности, необходимо возрождать престиж профессии детского тренера, отметил он.

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Дюков также отметил важность результатов сборной России и российских клубов на международной арене. "Успех в футболе - это один из показателей, по которым узнают страну, - сказал он. - О работе РФС во многом судят по выступлению национальной сборной, возможно, в некоторых моментах это не очень справедливо, но это есть. Наши клубы успешно занимают шестое место в рейтинге УЕФА, но нужно стремиться дальше". В своем обращении после избрания новый президент РФС также отметил важность привлечения на стадион болельщиков, в этом плане максимум нужно извлекать из наследия чемпионата мира. По его словам, болельщики должны с удовольствием приходить на стадион и не спешить его покидать. Что касается финансирования организации, Дюков отметил, что будут проведены переговоры со спонсорами, а ясность по бюджету на 2019 год наступит в самое ближайшее время, также Дюков рассказал, что "Газпром нефть" может стать одним из партнеров РФС. Голодец и Колобков поддержали нового главу РФС На выборной конференции присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков. Голодец заявила, что ей импонирует предвыборная программа Дюкова, в которой новый президент организации особое внимание уделил развитию детско-юношеского футбола и положению сборной России в рейтинге ФИФА. "Я понимаю, что задача войти в десятку лучших сборных рейтинга нам по силам, для этого нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола, организации поддержки тренерам, - сказала Голодец. - Мне очень импонирует та программа, которую представил Дюков, мы готовы сотрудничать с РФС". Колобков отметил, что ведомство окажет всестороннюю поддержку новому президенту РФС. "Выбор сделан, он правильный, мы его поддерживаем, - сказал Колобков. - Мы будем работать вместе, окажем любую поддержку новому главе РФС и его проектам. Будем работать сообща и в полной координации".

Владелец "Спартака" Леонид Федун в беседе с журналистами отметил, что надеется на положительные изменения в российском футболе. "Зная, как выстроена система в "Газпром нефти", уверен, что РФС станет самой технологичной федерацией в Международной федерации футбола", - отметил он. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что российскому футболу повезло, так как новый руководитель успешно сочетает в себе качества бизнесмена и футбольного функционера. "Это успешный бизнесмен, который долгие годы имеет отношение к футболу в качестве президента и председателя совета директоров "Зенита", - сказал Колосков. - Он гармонично сочетает в себе навыки успешного бизнесмена и человека, знающего футбол, поэтому я считаю, что российскому футболу повезло. Я жду от него того же, что и все граждане: успешного выступления нашей сборной, наших клубов на европейских аренах, повышения уровня мастерства футболистов и зрительского интереса, решения вопроса финансирования профессиональных футбольных клубов и работы с болельщиками". Обновленный исполком РФС Помимо выборов президента, на конференции прошли выборы в исполнительный комитет РФС. Леонид Федун и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий вошли в его состав.