Новый этап развития футбола в России: Александр Дюков избран президентом РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) прошла в Москве в пятницу, главным событием стало избрание президентом организации генерального директора "Газпром нефти" Александра Дюкова. Единственный кандидат на должность главы организации был избран единогласно.
51-летний Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019). После избрания Дюков объявил об уходе с поста председателя совета директоров петербургского "Зенита", который он занимал с 2017 года, в 2008-2017 годах он занимал должность президента клуба.
Дюков, который будет занимать пост президента РФС до 9 февраля 2021 года, назвал одной из главных задач организации выведение российского футбола на новый уровень. "Я понимаю ответственность и значимость, понимаю, как много футбол значит для россиян. Хочу, чтобы вид спорта развивался, знаю, как это делать. Ключевые цели и задачи, которые стоят перед РФС, сформулированы правильно", - отметил Дюков в своем обращении делегатам конференции.
Новый руководитель организации подчеркнул, что развитие массового футбола является стратегической задачей, так как доступность футбола является важнейшим фактором для популяризации вида спорта. В частности, необходимо возрождать престиж профессии детского тренера, отметил он.
Дюков также отметил важность результатов сборной России и российских клубов на международной арене. "Успех в футболе - это один из показателей, по которым узнают страну, - сказал он. - О работе РФС во многом судят по выступлению национальной сборной, возможно, в некоторых моментах это не очень справедливо, но это есть. Наши клубы успешно занимают шестое место в рейтинге УЕФА, но нужно стремиться дальше".
В своем обращении после избрания новый президент РФС также отметил важность привлечения на стадион болельщиков, в этом плане максимум нужно извлекать из наследия чемпионата мира. По его словам, болельщики должны с удовольствием приходить на стадион и не спешить его покидать. Что касается финансирования организации, Дюков отметил, что будут проведены переговоры со спонсорами, а ясность по бюджету на 2019 год наступит в самое ближайшее время, также Дюков рассказал, что "Газпром нефть" может стать одним из партнеров РФС.
Голодец и Колобков поддержали нового главу РФС
На выборной конференции присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков. Голодец заявила, что ей импонирует предвыборная программа Дюкова, в которой новый президент организации особое внимание уделил развитию детско-юношеского футбола и положению сборной России в рейтинге ФИФА.
"Я понимаю, что задача войти в десятку лучших сборных рейтинга нам по силам, для этого нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола, организации поддержки тренерам, - сказала Голодец. - Мне очень импонирует та программа, которую представил Дюков, мы готовы сотрудничать с РФС".
Колобков отметил, что ведомство окажет всестороннюю поддержку новому президенту РФС. "Выбор сделан, он правильный, мы его поддерживаем, - сказал Колобков. - Мы будем работать вместе, окажем любую поддержку новому главе РФС и его проектам. Будем работать сообща и в полной координации".
Владелец "Спартака" Леонид Федун в беседе с журналистами отметил, что надеется на положительные изменения в российском футболе. "Зная, как выстроена система в "Газпром нефти", уверен, что РФС станет самой технологичной федерацией в Международной федерации футбола", - отметил он.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что российскому футболу повезло, так как новый руководитель успешно сочетает в себе качества бизнесмена и футбольного функционера.
"Это успешный бизнесмен, который долгие годы имеет отношение к футболу в качестве президента и председателя совета директоров "Зенита", - сказал Колосков. - Он гармонично сочетает в себе навыки успешного бизнесмена и человека, знающего футбол, поэтому я считаю, что российскому футболу повезло. Я жду от него того же, что и все граждане: успешного выступления нашей сборной, наших клубов на европейских аренах, повышения уровня мастерства футболистов и зрительского интереса, решения вопроса финансирования профессиональных футбольных клубов и работы с болельщиками".
Обновленный исполком РФС
Помимо выборов президента, на конференции прошли выборы в исполнительный комитет РФС. Леонид Федун и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий вошли в его состав.
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Всего в исполком вошли 23 человека, помимо вышеуказанных, это Дюков, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, глава Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель судейского комитета РФС Николай Левников, председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, представитель тренеров Михаил Гершкович, представитель футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов Александр Мирзоян, а также представители региональных и межрегиональных объединений Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох.
Еще четыре вакантные позиции будут заполнены на следующей конференции РФС, которая состоится в мае-июне 2019 года.