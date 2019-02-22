"Челси" подаст апелляцию на решение ФИФА о запрете на регистрацию новых футболистов

ТАСС, 22 февраля. Представители "Челси" намерены подать апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Решение о запрете было принято ранее в пятницу на заседании дисциплинарного комитета ФИФА. "Челси" не сможет регистрировать новых игроков летом текущего года и зимой следующего. Причиной наказания стали нарушения при заключении международных сделок, также клуб обвинен в неправильной регистрации футболистов, не достигших совершеннолетия.

"Клуб благодарит ФИФА за работу в отношении защиты прав футболистов и всецело поддерживает организацию во всех пунктах расследования. Изначально в связи с "Челси" ФИФА принял к рассмотрению дела 92 футболистов. Мы рады подтверждению того, что мы не допускали нарушений в отношении 63 из них, но расстроены, что признаны виновными в остальных 29 делах. В соответствии с правилами, клуб в скорейшем времени подаст апелляцию", - говорится в сообщении.

"Челси" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков после 26 игр.