Новый президент ФК "Зенит" Александр Медведев будет представлен команде 25 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев будет представлен команде в понедельник, 25 февраля. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее пресс-служба "Зенита" объявила о приходе Медведева на этот пост вместо Сергея Фурсенко. Также после ухода Александра Дюкова с поста председателя совета директоров клуба и. о. обязанности главы совета стала Елена Илюхина. Дюков был избран президентом Российского футбольного союза.

"Я смогу ответить на все вопросы прессы после того, как в понедельник меня представят команде", - сказал Медведев.

Медведев является заместителем председателя правления ПАО "Газпром". С 2008 по 2014 год занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), входит в совет директоров КХЛ, а также в совет директоров хоккейного клуба СКА.