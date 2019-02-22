Медведев: молодые спортсмены делают первые шаги к успеху на Спартакиаде учащихся

ТАСС, 22 февраля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX зимней Спартакиады учащихся, церемония которой проходит в Саранске. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Спартакиада - важный старт в карьере спортсменов. Ведь с этих соревнований вы делаете первые шаги к успеху, проявляете лучшие качества - спортивный характер, упорство, выдержку, решительность, командное единство. <...> Уверен, что IX зимняя Спартакиада станет запоминающимся событием и, конечно, откроет имена новых чемпионов", - говорится в сообщении.

В Спартакиаде выступят учащиеся в возрасте от 13 до 19 лет. Спортивные соревнования будут проводиться в три этапа. Главным регионом проведения финальных стартов станет Мордовия, которая примет соревнования по пяти видам спорта: биатлону, шорт-треку, спортивному ориентированию, фигурному катанию и хоккею. Там же пройдет церемония закрытия Спартакиады.

В проведении заключительных этапов соревнований также будут задействованы Иркутская, Кемеровская, Кировская, Московская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

Главным судьей соревнований назначена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года Светлана Журова.