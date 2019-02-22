Чемпион ОИ по боксу Тищенко одержал четвертую победу на профессиональном ринге

ТАСС, 22 февраля. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко одержал четвертую победу на профессиональном ринге. В 8-раундовом поединке весовой категории до 90,71 кг в Екатеринбурге он выиграл у аргентинца Хосе Грегорио Ульриха по очкам единогласным решением судей.

Первоначально планировалось, что Тищенко встретится с чехом Вацлавом Пейсаром, затем - с бывшим чемпионом мира по не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в двух весовых категориях южноафриканцем Томасом Остхейзеном, в итоге его соперником стал Ульрих.

На счету 27-летнего Тищенко теперь четыре победы (две нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

В активе 26-летнего Ульриха 17 побед (шесть нокаутом), три поражения.