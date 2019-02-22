Турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Второй турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет в петербургском спорткомплексе "Юбилейный" 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Турнир пройдет 20 апреля в "Юбилейном", - сообщили в пресс-службе.

СК "Юбилейный" был построен в 1967 году. В период с 2006 по 2009 год в комплексе прошла реконструкция. В 2016 году арена приняла матчи чемпионата мира по хоккею.

Вместимость арены составляет более 7 тысяч зрителей.

UFC провел свой первый турнир в России осенью прошлого года в московском спорткомплексе "Олимпийский".