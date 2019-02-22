Дисквалифицированные легкоатлеты Ухов, Школина и Адамс подали апелляции в CAS

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Легкоатлеты Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег) оспорили собственные дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Ранее ВФЛА официально исключила Ухова, Школину, Адамса и Галицкую из списка кандидатов в сборные России.

"Ухов, Школина, Адамс, Галицкая и Кондакова подали апелляции в CAS на решения о своих дисквалификациях ", - сказала Юхарева.

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил. Кроме Ухова, Школиной, Адамса, Галицкой и Кондаковой дисквалификации получили Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба). В течение 21 дня спортсмены имели право подать апелляции на решение CAS.