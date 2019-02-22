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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Шляхтин: легкоатлеты приняли решение подать апелляции в CAS после консультаций с юристами

По словам главы ВФЛА, возможность обжаловать решение о дисквалификациях - право спортсменов
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, подавшие апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свои дисквалификации, приняли это решение после консультаций с юристами. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В пятницу стало известно, что легкоатлеты Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег) подали в CAS апелляции на решение об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее ВФЛА официально исключила Ухова, Школину, Адамса и Галицкую из списка кандидатов в сборные России.

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"После консультаций с юристами спортсмены приняли решение подать апелляции, возможность обжаловать решение о дисквалификациях - их право, - сказал Шляхтин. - Всероссийская федерация легкой атлетики знает о происходящем. Вопросы о деталях и юридических тонкостях данного процесса стоит адресовать непосредственным участникам судебного процесса - спортсменам и их адвокатам".

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы CAS за нарушение антидопинговых правил. Кроме Ухова, Школиной, Адамса, Галицкой и Кондаковой, дисквалификации получили Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба). В течение 21 дня спортсмены имели право подать апелляции на решение CAS.

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РоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаШляхтин, Дмитрий Анатольевич
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