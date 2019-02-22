Шляхтин: легкоатлеты приняли решение подать апелляции в CAS после консультаций с юристами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, подавшие апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свои дисквалификации, приняли это решение после консультаций с юристами. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В пятницу стало известно, что легкоатлеты Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег) подали в CAS апелляции на решение об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее ВФЛА официально исключила Ухова, Школину, Адамса и Галицкую из списка кандидатов в сборные России.