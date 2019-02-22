Шахматист Федосеев обыграл иранца Идани на турнире "Аэрофлот Опен"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами обыграл иранца Пуя Идани в партии третьего тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

24-летний Федосеев является победителем "Аэрофлот Опен" 2017 года. Действующим победителем турнира является белорус Владислав Ковалев.

По итогам трех туров двое шахматистов одержали по три победы - Максим Чигаев (Россия) и Кришнан Сашикиран (Индия), у обоих в активе по три очка. Федосеев одержал вторую победу, также на его счету ничья - таким образом, он набрал 2,5 очка. Столько же очков у украинца Антона Коробова, индийца Сунилдута Нарайанана, китайцев Чжоу Цзяньчао и Вэй И.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в немецкий Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. Турнир завершится 27 февраля.