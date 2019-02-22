{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тарасова получила удовольствие от соревнования Медведевой и Туктамышевой на Кубке России

Медведева стала победительницей турнира, Туктамышева заняла второе место
Елизавета Туктамышева Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова получила удовольствие от выступления Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России по фигурному катанию. Об этом она рассказала ТАСС.

Медведева в пятницу стала победительницей финала Кубка России в Великом Новгороде. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75).

На эту тему
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

"Я не являюсь судьей или чей-то поклонницей, не имею никакого отношения к тренировкам ни той, ни другой. Выступали две наши очень сильные одиночницы, и я получила удовольствие от этих соревнований, - сказала Тарасова. - Оценки судей я не буду обсуждать - они ведь сделали правильно, что поставили Лизу вперед [в произвольной программе]. А вчера она, к сожалению, не сделала в короткой программе аксель в 3,5 оборота, а без этого элемента она не может соревноваться".

"Накануне [в короткой программе] Женя выиграла 4,5 балла, а сегодня проиграла три. Женя, безусловно, стала сильнее, я ее видела на тренировках и здесь (в Великом Новгороде - прим. ТАСС) на разминках, и она вообще не срывала каскад сальхов-риттбергер. Она готова его делать, просто так же как и у Лизы и у Алины [Загитовой], этот элемент стоит в разряде сложных и опасных, поэтому может сорваться в первом исполнении", - добавила она.

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали - в одиночном катании и командных соревнованиях. Туктамышева является чемпионкой мира (2015) и Европы (2015).

Как заявил ранее ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на чемпионат мира будет определяться с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где будут просмотрены запасные команды. Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта в Японии.

Тарасова надеется, что российские фигуристки привезут максимум лицензий с ЧМ
Состав сборной России на чемпионат мира в Японии определится 25-26 февраля
Читать полностью