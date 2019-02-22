Тарасова получила удовольствие от соревнования Медведевой и Туктамышевой на Кубке России

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова получила удовольствие от выступления Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России по фигурному катанию. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я не являюсь судьей или чей-то поклонницей, не имею никакого отношения к тренировкам ни той, ни другой. Выступали две наши очень сильные одиночницы, и я получила удовольствие от этих соревнований, - сказала Тарасова. - Оценки судей я не буду обсуждать - они ведь сделали правильно, что поставили Лизу вперед [в произвольной программе]. А вчера она, к сожалению, не сделала в короткой программе аксель в 3,5 оборота, а без этого элемента она не может соревноваться".

"Накануне [в короткой программе] Женя выиграла 4,5 балла, а сегодня проиграла три. Женя, безусловно, стала сильнее, я ее видела на тренировках и здесь (в Великом Новгороде - прим. ТАСС) на разминках, и она вообще не срывала каскад сальхов-риттбергер. Она готова его делать, просто так же как и у Лизы и у Алины [Загитовой], этот элемент стоит в разряде сложных и опасных, поэтому может сорваться в первом исполнении", - добавила она.

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали - в одиночном катании и командных соревнованиях. Туктамышева является чемпионкой мира (2015) и Европы (2015).

Как заявил ранее ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на чемпионат мира будет определяться с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где будут просмотрены запасные команды. Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта в Японии.