Тарасова надеется, что российские фигуристки привезут максимум лицензий с ЧМ

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что фигуристки на чемпионате мира в Японии сумеют сохранить для сборной России максимальное количество лицензий на аналогичный турнир на следующий год. Об этом она рассказала ТАСС.

Согласно регламенту чемпионата мира, максимальное количество лицензий - три - сохраняется в том случае, если две лучшие фигуристки в сумме своих мест не превысили число 13. Год назад на чемпионате мира в Милане Алина Загитова и Мария Сотскова показали среди россиянок лучшие места, став соответственно пятой и восьмой. Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что состав сборной России на чемпионат мира определится 25-26 февраля.

"Думаю, эти три девочки, которые поедут [на чемпионат мира], вернутся с тремя квотами на следующий год", - сказала Тарасова.

На попадание в состав претендуют в частности победительница финала Кубка России Евгения Медведева и ставшая второй Елизавета Туктамышева. "Если она [Медведева] попадет на чемпионат мира, то форма у нее будет лучше, так как там [с ней будет] Брайан (тренер Медведевой Брайан Орсер - прим. ТАСС). Для нее это возможность возвращения, показать себя, продолжить катание, на следующий год получить этапы Гран-при. У нее форма сейчас намного лучше, потому что практически нет срывов", - подчеркнула она.

Туктамышева из-за болезни пропустила чемпионат России в конце декабря. "Как мне кажется, Лиза восстановилась после болезни. Во время произвольной программы [в финале Кубка России] она катала очень осторожно среднюю часть, отдыхала в ней перед второй половиной, чтобы сделать прыжки. Я думаю, тренерский совет еще будет решать, кто поедет", - сказала Тарасова.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.