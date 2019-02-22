Мустафина, Пасека и Далалоян выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике

ТАСС, 22 февраля. Алия Мустафина, Мария Пасека и Артур Далалоян выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Всего на турнир заявлены 99 мужчин и 82 женщины, в том числе победители предыдущего чемпионата России Денис Аблязин, Ангелина Мельникова, Давид Белявский и Никита Нагорный.

Для Пасеки, являющейся двукратной чемпионкой мира, этот турнир станет первым после годичного перерыва, связанного с травмой спины. В заявку также вошла серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Елена Еремина, пропустившая прошлый сезон из-за повреждения поясничных позвонков.

Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. Далалоян - двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

Чемпионат России пройдет в Пензе с 6 по 10 марта.