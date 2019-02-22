{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: Бенитес может стать тренером ФК "Лестер" после окончания сезона

Сейчас он возглавляет "Ньюкасл"

ТАСС, 22 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес может возглавить другой английский клуб - "Лестер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

Как сообщает источник, главный тренер "Лестера" Клод Пюэль по окончании сезона может покинуть клуб, а главным кандидатом на его место является Бенитес.

Также отмечается, что контракт испанского специалиста с "Ньюкаслом" истекает в конце сезона и Бенитес сомневается в возможности продления соглашения.

"Лестер" занимает 12-е место в таблице чемпионата Англии, набрав в 26 матчах 32 очка, "Ньюкасл" идет 16-м, в активе команды 25 очков.

КХЛ
Крикунов: игровые сочетания "Динамо" останутся в плей-офф КХЛ без изменений
В первом раунде динамовцы сыграют с финским "Йокеритом"
Читать полностью