"Спартак" проведет домашние матчи первого раунда плей-офф КХЛ на "ЦСКА-Арене"

ТАСС, 22 февраля. Московский "Спартак" проведет домашние матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "ЦСКА-Арене". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В пятницу стало известно, что "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф соперником красно-белых станет санкт-петербургский СКА.

"В ходе обсуждения с участием всех заинтересованных сторон было принято решение, что московский "Спартак" проведет домашние матчи первого раунда плей-офф на "ЦСКА-Арене". Изменения ранее утвержденного графика второй части чемпионата не потребуются", - говорится в сообщении.

Плей-офф КХЛ стартует 25 февраля. Матчи СКА и "Спартака" в серии до четырех побед запланированы на 26, 28 февраля, 2, 4, и, если потребуется, 6, 8 и 10 марта.