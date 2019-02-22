Боец UFC Муртазалиев дисквалифицирован за употребление допинга на два года

ТАСС, 22 февраля. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Халид Муртазалиев дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Сообщается, что пробы, взятые у Муртазалиева 3 октября и 6 декабря 2018 года, дали положительный результат. USADA постановило дисквалифицировать бойца на два года. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 октября 2018 года. Отмечается, что россиянин выразил согласие с решением USADA.

25-летний Муртазалиев выступает в среднем весе. На счету спортсмена 14 побед и два поражения. Первый и единственный поединок в рамках UFC россиянин провел в сентябре 2018 года. Бой с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.