Никитин: хоккеисты рижского "Динамо" сохранили ЦСКА в хорошем тонусе перед плей-офф

В пятницу в заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА на своем льду переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:0. Армейцы ранее досрочно гарантировали себе первое место по итогам регулярного чемпионата.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты рижского "Динамо" провели хороший матч против ЦСКА и поддержали тонус армейской команды перед началом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

"Понимали, что будет непростой матч, мотивация была разной. Реализовали свои моменты, хотя дали нормально поработать [вратарю] Илье Сорокину. Благодарен "Динамо" то, что поддержали наш хороший тонус перед плей-офф", - отметил Никитин.

В первом раунде ЦСКА встретится с подмосковным "Витязем", первый матч пройдет 26 февраля на "ЦСКА-Арене". "Витязь" - организованная команда, там собраны опытные ребята, в плей-офф недонастроя быть не должно. Мы весь сезон играли с ними непросто, за исключением последней игры. В плей-офф подгадывать соперника дело неблагодарное", - сказал Никитин.

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс, несмотря на поражение, остался доволен игрой своей команды. В случае победы в заключительной игре рижане попадали в плей-офф. "Всех наших болельщиков благодарю за сумасшедшую поддержку по ходу всего сезона и команду за отличную игру, мы очень хотели попасть в плей-офф, но не получилось. Мы хорошо играли против сильных команд и довольны тем, что мы сегодня показали, разница лишь в том, что мы не забросили, хорошо сыграл Сорокин", - отметил Анкипанс.

Рижское "Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отстав от ставшего восьмым "Витязя" на одно очко.