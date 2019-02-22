Футболист Ляпорт продлил контракт с "Манчестер Сити"

ТАСС, 22 февраля. Французский футболист Эмерик Ляпорт продлил контракт с английским клубом "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Новый контракт 24-летнего защитника рассчитан до 2025 года. Предыдущее соглашение было действительно до июня 2023 года.

Ляпорт перешел в "Манчестер Сити" в январе 2018 года из испанского "Атлетика" и провел в составе команды 49 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.