Крикунов: игровые сочетания "Динамо" останутся в плей-офф КХЛ без изменений

"Первый период проспали, во втором, вроде, немножко разбегались, более-менее начали играть, наше первое звено использовало большинство, - сказал Крикунов. - В конце периода играли хорошо, а потом опять в третьем периоде не очень, хоть и забили, но в пустые ворота. Пробовали другое сочетание в большинстве, играл Закриссон. Мы даем ему больше игрового времени сейчас, потому что он более-менее играет, а там он был травмирован одно время, выпадал, выходил, потом снова травмировался, сейчас жив-здоров, слава богу".

В плей-офф КХЛ "Динамо" сыграет с финским "Йокеритом". Первый матч серии пройдет 25 февраля в Хельсинки. "Вряд ли к плей-офф будем что-то менять, скорее всего, тройки останутся такими же. Выходных не будет, мы работаем завтра, тренируемся, играем через два дня, послезавтра уже вылетаем", - добавил Крикунов.