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Еврокубки

"Химки" проиграли "Панатинаикосу" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 85:94
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 85:94 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Панатинаикоса" Томас Дешон, набравший 25 очков. У "Химок" больше всех очков набрал американский форвард Томас Малкольм (18).

В турнирной таблице "Химки" занимают 12-е место, одержав девять побед при 14 поражениях. "Панатинаикос" с десятью победами и 13 поражениями занимает 11-е место. Лидирует в таблице турецкий "Фенербахче", имеющий 20 побед в 23 матчах.

В следующем матче "Химки" дома сыграют с "Миланом" 28 февраля, в тот же день "Панатинаикос" на выезде сыграет с испанской "Гран Канарией".

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