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КХЛ

Михеев: матчи "Авангарда" с "Ак Барсом" в плей-офф КХЛ будут отличаться от игр "регулярки"

Серия первого раунда плей-офф между этими клубами стартует 25 февраля

БАЛАШИХА /Московская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Матчи 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" будут отличаться от игр команд в регулярном чемпионате. Таким мнением поделился с ТАСС нападающий омского клуба Илья Михеев.

В пятницу "Авангард", который принимает соперников в Балашихе, выиграл у новосибирской "Сибири" (7:3) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Михеев отличился на 16-й минуте игры. Для 24-летнего форварда это очко стало 45-м (23 шайбы + 22 передачи) в 62 играх регулярного первенства.

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"Ничего не загадываем касательно будущей встречи, нам предстоит продолжать работу. Мы давно не играли с "Ак Барсом", да и в плей-офф начинается другой хоккей, все будет чуть-чуть по-другому. Прошла только регулярная часть чемпионата, только что завершили отличный матч, но пока рано делать выводы о работе с Хартли (главный тренер "Авангарда" - прим. ТАСС), но под его руководством стали играть заметно иначе", - сказал Михеев.

"Авангард" завершил регулярную часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 62 матчах 83 очка. "Ак Барс" является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне "Авангард" победил дома по буллитам "Ак Барс" - 2:1 и уступил в гостях в овертайме - 3:4. Серия плей-офф "Авангард" - "Ак Барс" стартует 25 февраля.

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