Михеев: матчи "Авангарда" с "Ак Барсом" в плей-офф КХЛ будут отличаться от игр "регулярки"

БАЛАШИХА /Московская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Матчи 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" будут отличаться от игр команд в регулярном чемпионате. Таким мнением поделился с ТАСС нападающий омского клуба Илья Михеев.

В пятницу "Авангард", который принимает соперников в Балашихе, выиграл у новосибирской "Сибири" (7:3) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Михеев отличился на 16-й минуте игры. Для 24-летнего форварда это очко стало 45-м (23 шайбы + 22 передачи) в 62 играх регулярного первенства.