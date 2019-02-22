Шипачев: победа над "Торпедо" в матче КХЛ пойдет "Динамо" на пользу перед играми плей-офф

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Победа хоккейного клуба "Динамо" (Москва) в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над нижегородским "Торпедо" пойдет игрокам московской команды на пользу перед началом розыгрыша Кубка Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал нападающий Вадим Шипачев.

"Динамо" со счетом 4:1 обыграло "Торпедо". Динамовцы прервали серию из трех поражений.

"Здорово, что выиграли сегодня, так как до этого проиграли три матча, - сказал Шипачев. - Важно было победить перед плей-офф, почувствовать силы. Не могли забросить шайбу и плохо играли в прошлых матчах. Думаю, эта победа пойдет нам на пользу, и мы подготовимся к играм плей- офф с "Йокеритом".

Первый раунд Кубка Гагарина стартует 25 февраля. "Динамо" проведет первый матч с "Йокеритом" на выезде.