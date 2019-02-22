Заключительный этап Кубка мира по санному спорту стартует в Сочи

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Заключительный в сезоне-2018/19 этап Кубка мира по санному спорту стартует 23 февраля на олимпийской трассе в Сочи. Соревнования пройдут до 24 февраля, спортсмены разыграют семь комплектов медалей и определят победителей по итогам сезона.

Мужчины и женщины, выступающие в одиночных санях, а также экипажи мужских двоек будут бороться за медали в классических гонках и в спринте. Завершит сочинский этап Кубка мира командная эстафета.

В состав сборной России на домашний этап Кубка мира вошли Семен Павличенко, Роман Репилов, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Александр Степичев, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова (все - одиночные сани); Владислав Южаков / Юрий Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов и Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (все - сани-двойки).

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в начале февраля 2016 года. Тогда российские спортсмены завоевали две золотые (Татьяна Иванова и эстафетная команда) и две серебряные (Виктория Демченко и Андрей Богданов / Андрей Медведев) награды, заняв первое место в неофициальном медальном зачете, оставив позади команды Германии (2-1-1) и Австрии (0-1-1).

"Мы рассчитываем, что наши саночники будут бороться за медали во всех видах, - заметила в беседе с корреспондентом ТАСС глава тренерского совета Вера Бардина. - Особые надежды связываем с лидерами - Татьяной Ивановой, Семеном Павличенко и Романом Репиловым, можно ожидать хорошего результата и от Екатерины Батуриной и Виктории Демченко. Что касается двоек, то здесь нашим ребятам будет куда трудней бороться за медали с немцами. Но успешное выступление Владислава Южакова и Юрия Прохорова в эстафетной гонке на недавнем чемпионате мира доказывает, что и тут у нас есть шансы".

Сочинский этап подведет итоги выступления саночников в Кубке мира в текущем сезоне. У мужчин хорошие шансы занять первое место в общем зачете имеет Павличенко, в настоящее время идущий вторым место и отстающий от немца Йоханнеса Людвига на 10 очков. На домашней трассе российский саночник впервые в своей карьере может стать обладателем Большого хрустального глобуса. Павличенко и Репилов также реально претендуют на победу в спринтерском зачете Кубка мира - в этой номинации они пока занимают второе и первое места соответственно.

Украина финишировала досрочно

"На этапе Кубка мира в Сочи выступят саночники, представляющие 14 стран, - сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин. - Срок подачи заявок истек 15 февраля. Команды Украины среди участников турнира нет. Всего получат аккредитации около 115 спортсменов и тренеров". Как сообщил представитель ФССР, участники соревнований будут размещены в двух отелях, расположенных неподалеку от санно-бобслейной трассы.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет распространялся на всех членов национальных команд. Однако 11 апреля вышел новый указ ведомства, в котором прямой запрет на выступления украинских спортсменов на территории России был заменен запретом на финансирование участия атлетов страны в таких турнирах за счет государственного бюджета.

Лидер женской сборной Украины по санному спорту Алена Стецкив занимает в настоящее время 22-е место в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне она выступала на всех этапах, наилучшим результатом для нее стало 11-е место в австрийском Иглсе. Саночники из Украины Андрей Мандзий и Антон Дукач (30-е и 31-е места) также в этом сезоне не пропускали ни одного этапа Кубка мира.

Для зрителей вход будет бесплатным

Поклонники санного спорта, желающие посетить этап Кубка мира в Сочи с 23 по 24 февраля, смогут пройти на эти соревнования бесплатно.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши соревнования посетило максимальное количество людей, - заметила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-атташе ФССР Рина Веланская. - Поэтому было принято решение о том, чтобы вход на санно-бобслейный комплекс станет бесплатным для зрителей, которым необходимо иметь с собой только документ, удостоверяющий личность. Также для удобства болельщиков в субботу и воскресенье организуют бесплатные автобусы, отправляющиеся от Красной Поляны каждые полчаса. После окончания соревнований зрители на этих же автобусах смогут вернуться обратно".

В 2020 году Сочи станет местом проведения очередного чемпионата мира по санному спорту.