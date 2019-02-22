ФИФА с нетерпением ожидает начала работы с новым президентом РФС Дюковым

В пятницу Дюков стал президентом РФС на внеочередной выборной конференции. Он был единственным кандидатом на этот пост.

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация футбола (ФИФА) с нетерпением ожидает начала работы с новым президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым, что позволит укрепить сотрудничество между двумя организациями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

"ФИФА поздравляет Александра Дюкова с его избранием в качестве президента Российского футбольного союза. Мы осведомлены, что господин Дюков представил всестороннюю программу, включающую в себя важные моменты футбольного развития и управления, которые также являются задачами для ФИФА Vision 2.0 (новая стратегия развития футбола и футбольного управления - прим. ТАСС), - говорится в сообщении. - Наследие чемпионата мира 2018 года приведет ко многим футбольным проектам, которые сохранят устойчивое влияние на общество в стране. Мы с нетерпением ожидаем работы с господином Дюковым и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и РФС в то время, когда целая страна с энтузиазмом и страстью увлечена футболом после лучшего чемпионата мира в истории".

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Сергей Фурсенко (2010-2012) и Николай Толстых (2012-2015). Также исполняющими обязанности президента были Никита Симонян (2009-2010, 2012, 2015), Александр Алаев (2017-2018) и Сергей Прядкин (2018-2019).

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом "Зенита" (Санкт-Петербург). С 2017 по 2019 годы возглавлял совет директоров петербургского клуба. С 2014 года он входит в состав исполкома РФС, а также являлся руководителем комитета программ развития футбола. По оценке российской версии журнала Forbes, Дюков в 2018 году занимал 191-е место среди богатейших бизнесменов страны с состоянием $500 млн.