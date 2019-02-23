СМИ: Холлоуэй и Порье проведут бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе

ТАСС, 23 февраля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье встретятся в поединке за титул временного чемпиона организации в легком весе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Поединок состоится 13 апреля в Атланте. Президент UFC Дэйна Уайт отметил, что Тони Фергюсон отказался сражаться за пояс временного чемпиона с Холлоуэем.

Ранее бойцы уже встречались, на турнире UFC в Лас-Вегасе в 2012 году Порье победил. Для Холлоуэя тот поединок был дебютным в UFC.

Холлоуэй выиграл 20 боев в ММА при трех поражениях, Порье выиграл 24 боя при пяти поражениях.

Титулом UFC в легком весе владеет российский боец Хабиб Нурмагомедов. 29 января он был дисквалифицирован Атлантической комиссией штата Невада на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Срок дисквалификации истечет 6 июля. Решение комиссии действует только на территории штата.