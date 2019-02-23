Спортивную деревню Универсиады открыли в Красноярске под гимн России и "Гаудеамус"

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Деревня зимней Универсиады 2019 года, где будут жить спортсмены и представители команд, открыта в субботу в Красноярске под звуки гимна РФ и студенческой песни "Гаудеамус" (Gaudeamus). Об этом ТАСС сообщили в пресс-офисе деревни Универсиады.

В субботу также начался заезд представителей делегаций в деревню Универсиады. Речь пока идет о технических специалистах команд. Уже прибыли представители делегаций России и Японии, в ближайшее время ожидаются команды из США, Великобритании и Канады.

"Церемония официального открытия деревни Универсиады состоялась. Президент Международной федерации университетского спорта [FISU] Олег Матыцин и мэр деревни Универсиады Максим Орешников перерезали ленту. На открытии прозвучали гимн России и "Гаудеамус", - сказали в пресс-офисе.

В деревне будут проживать спортсмены и представители команд, которые примут участие в соревнованиях. Всего в Красноярске ожидают около трех тысяч спортсменов из 58 стран.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние Универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.