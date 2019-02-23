Хиетанен: в серии плей-офф КХЛ между "Динамо" и "Йокеритом" нет фаворита

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" и хельсинкский "Йокерит" являются равными командами, в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ними фаворита нет. Такое мнение ТАСС высказал финский защитник "Динамо" Юусо Хиетанен.

В пятницу завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого "Йокерит" занят четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, а "Динамо" - пятое. В первом раунде плей-офф команды сыграют между собой.

"Йокерит" - одна из лучших команд в КХЛ. Нам нужно действовать очень собранно и показать лучшую игру, чтобы выиграть серию. Думаю, что "Динамо" и "Йокерит" - равные команды, будет упорная борьба. В нашей паре нет фаворита", - считает Хиетанен.

Динамовцы одержали над "Йокеритом" 11 побед подряд в регулярных чемпионатах, в том числе четыре в нынешнем сезоне. В последний раз финская команда выигрывала у бело- голубых 17 сентября 2015 года, встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1. В плей-офф "Динамо" и "Йокерит" ни разу не встречались.

"В последнее время мы хорошо играли против них, но в плей-офф это не имеет никакого значения, это совсем другие игры. То, что мы выиграли много матчей подряд, нам никоим образом не поможет", - отметил Хиетанен.

"Динамо" готово к плей-офф

Динамовцы за четыре игры до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе пятую строчку в таблице Западной конференции. Бело-голубые на своем льду проиграли три из заключительных четырех встреч чемпионата. В последних двух играх - с магнитогорским "Металлургом" (1:2) и нижегородским "Торпедо" (4:1) - нападающий "Динамо" Патрик Закриссон отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Всего шведский форвард в текущем сезоне провел 38 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач.

"Конечно, всегда хорошо набирать очки, но эти матчи ничего не решали. В плей-офф все начнется заново, не думаю, что моя результативность как-то повлияет на игру. Всегда тяжело играть на разных позициях и в разных сочетаниях", - рассказал Закриссон в беседе с ТАСС.

24 матча регулярного чемпионата 31-летний шведский нападающий пропустил из-за травм. "Сейчас я чувствую себя хорошо, есть свежесть. Я и наша команда полностью готовы к плей-офф", - отметил собеседник агентства.

Матчи серии до четырех побед между "Динамо" и "Йокеритом" пройдут 25, 27 февраля, 1 и 3 марта, а также, если потребуется, 5, 7 и 9 марта. Первые две встречи, а также, если потребуются, пятая и седьмая состоятся в Хельсинки.