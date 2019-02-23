Россиянин Соболев завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Китае

ТАСС, 23 февраля. Российский сноубордист Андрей Соболев занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пекине.

В финале россиянин уступил Тиму Мастнаку из Словении. Третье место занял немецкий сноубордист Штефан Баумайстер.

Россиянин Вик Уайлд занял седьмое место, Дмитрий Логинов - 11-е, Дмитрий Сарсембаев - 22-е, Константин Шипилов - 32-е, Валерий Колегов - 33-е, Максим Рогозин - 37-е.

Соболев является чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в параллельном слаломе (2015, 2017).

Этап Кубка мира в Пекине завершится 24 февраля.