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Россиянин Соболев завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Китае

Победил словенец Тим Мастнак, третьим стал немец Штефан Баумайстер

ТАСС, 23 февраля. Российский сноубордист Андрей Соболев занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пекине.

В финале россиянин уступил Тиму Мастнаку из Словении. Третье место занял немецкий сноубордист Штефан Баумайстер.

Россиянин Вик Уайлд занял седьмое место, Дмитрий Логинов - 11-е, Дмитрий Сарсембаев - 22-е, Константин Шипилов - 32-е, Валерий Колегов - 33-е, Максим Рогозин - 37-е.

Соболев является чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в параллельном слаломе (2015, 2017).

Этап Кубка мира в Пекине завершится 24 февраля.

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