Новый главный тренер мужской сборной России по волейболу будет назначен 1 марта

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) примет решение о назначении нового главного тренера мужской сборной России 1 марта. Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

14 февраля было объявлено об уходе из национальной команды Сергея Шляпникова, который возглавлял сборную России с 2017 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018).

"Решение по главному тренеру будет принято 1 марта. На данный момент специалист, который возглавит сборную, не определен", - сказал Шевченко.

По информации ТАСС, на пост претендуют финн Томас Саммелвуо, итальянец Лоренцо Бернарди и серб Слободан Ковач.