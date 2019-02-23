Кремлев избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев занял пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

23 февраля в Москве прошла генеральная ассамблея EUBC. Россиянин был выбран большинством голосов делегатов в первом туре, за него проголосовали 25 делегатов из 40. Во втором туре вице-президентами были избраны украинец Владимир Продивус и турок Эюп Гозгеч.

До этого пост вице-президента конфедерации занимала россиянка Татьяна Кириенко, срок ее полномочий истек. Президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.

Кремлев также является членом исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), председателем комиссии по маркетингу AIBA.