Россиянин Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Дмитрий Малышко занял третье место в спринте на дистанции 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.

Первое место занял норвежец Тарьей Бё, он преодолел дистанцию за 21 минуту 40,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Малышко уступил победителю 35,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал швед Йеспер Нелин, также не допустивший ни одного промаха (+10,6).

Россиянин Матвей Елисеев занял 11-е место (+53,9; 2), Антон Бабиков - 16-е (+59,9; 0), Максим Цветков - 37-е (+1.32,0; 0), Никита Поршнев - 39-е (+1.34,2; 1), Семен Сучилов - 60-е (+2.07,3; 3).

Попав в тройку призеров в гонке на чемпионате Европы, 31-летний Малышко автоматически отобрался в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде. Медаль Малышко стала второй для сборной России на чемпионате в Минске. Ранее Евгения Павлова и Малышко выиграли одиночную смешанную эстафету.

Соревнования в субботу продолжатся спринтерской гонкой среди женщин. Чемпионат завершится 24 февраля.