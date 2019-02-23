Свищев: команда Ковалевой справедливо получила право выступить на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Команда скипа Алины Ковалевой по спортивному принципу отобралась на чемпионат мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В отборочном турнире команда Ковалевой обыграла команду скипа Анны Сидоровой. В состав победившей команды также входили Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

"Команда Ковалевой - сильнейшая, поэтому по спортивному принципу она будет представлять нас на чемпионате мира", - сообщил Свищев.

Чемпионат мира по керлингу среди женских команд пройдет с 16 по 24 марта в Дании.