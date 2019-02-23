Саночник Денисьев посвятил победу на домашнем этапе Кубка мира своей дочери

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Александр Денисьев, одержавший в Сочи вместе с Владиславом Антоновым первую в истории российского санного спорта победу на этапах Кубка мира в двойках, посвятил свою золотую награду дочке Марике. Об этом Денисьев рассказал журналистам.

По сумме двух попыток Денисьев и Антонов показали время 1 минута 39,814 секунды. Вторыми стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (отставание 0,053 секунды). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали третий результат (+0,193).

"У меня дочка родилась в конце августа. Первую награду, которую мы выиграли четыре года назад в Оберхофе, я сыну Максиму посвятил. А сочинское золото посвящаю маленькой дочке, которую зовут Марика", - признался Денисьев.

Саночник заметил, что этот сезон выдался для него непростым. "Я долго восстанавливался после операции, - признался он. - В первом заезде здесь мы допустили ошибки, но во втором сумели как-то выкатить, потому что ехали более расслабленно".

Но переоценивать успех своего экипажа Денисьев не стал. "Здесь из лидеров никто на "боевых" санях не ехал. На том, на чем они в Европе катаются, они тут не выступали. В следующем году будет чемпионат мира [в Сочи], никто не будет сейчас здесь сильно выкладываться, чтобы не дать сигнал соперникам", - заключил Денисьев.

В воскресенье мужские экипажи двоек разыграют медали в спринтерской гонке.