Кремлев заявил, что избрание на пост вице-президента EUBC говорит о доверии к России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Избрание генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) говорит о доверии к России. Об этом Кремлев заявил журналистам.

В субботу в Москве прошла генеральная ассамблея EUBC. Россиянин был выбран большинством голосов делегатов в первом туре, за него проголосовали 25 делегатов из 40. Во втором туре вице-президентами были избраны украинец Владимир Продивус и турок Эюп Гозгеч.

"Избрание на такой пост говорит о доверии к России. Это большая победа для нас - то, что Европа готова идти за нами", - сказал Кремлев.

До этого пост вице-президента конфедерации занимала россиянка Татьяна Кириенко, срок ее полномочий истек. Президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.

Кремлев также является членом исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), председателем комиссии по маркетингу AIBA.