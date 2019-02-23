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Кремлев заявил, что избрание на пост вице-президента EUBC говорит о доверии к России

В субботу в Москве прошла генеральная ассамблея EUBC
Вице-президент Европейской конфедерации бокса Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вице-президент Европейской конфедерации бокса Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Избрание генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) говорит о доверии к России. Об этом Кремлев заявил журналистам.

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В субботу в Москве прошла генеральная ассамблея EUBC. Россиянин был выбран большинством голосов делегатов в первом туре, за него проголосовали 25 делегатов из 40. Во втором туре вице-президентами были избраны украинец Владимир Продивус и турок Эюп Гозгеч.

"Избрание на такой пост говорит о доверии к России. Это большая победа для нас - то, что Европа готова идти за нами", - сказал Кремлев.

До этого пост вице-президента конфедерации занимала россиянка Татьяна Кириенко, срок ее полномочий истек. Президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.

Кремлев также является членом исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA), председателем комиссии по маркетингу AIBA.

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