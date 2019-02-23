Крянин: лыжница Непряева хорошо отработала на финише скиатлона на чемпионате мира

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева хорошо прошла финишный отрезок в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде, благодаря чему завоевала бронзовую медаль. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В субботу Непряева заняла третье место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг.

"С Йохауг сейчас бороться невозможно. Наши девчонки молодые, думаю, что у них еще все впереди, самое главное, что есть медаль, это здорово. Непряева очень хорошо отработала на финише, немножко не хватило", - отметил Крянин.

"Только за счет усилий Непряевой группа преследователей не приблизилась к претендентам на медали. Норвежки должны быть ей благодарны, что второе место тоже осталось у них. Поздравляю Наталью, выступила здорово и принесла нам сегодня только положительные эмоции", - добавил собеседник агентства.

В 2018 году Непряева завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 5 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде завершится 3 марта.