Непряева верит, что лыжница Йохауг случайно нарушила антидопинговые правила

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева верит, что олимпийская чемпионка 2010 года из Норвегии Тереза Йохауг не преднамеренно нарушила антидопинговые правила. Об этом она рассказала журналистам после завоевания бронзы в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Победу в гонке с солидным преимуществом одержала Йохауг. В 2016 году Йохауг провалила допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018. Йохауг утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.

"Тереза очень стойко перенесла ситуацию, то, что с ней случилось, врагу не пожелаешь, - сказала Непряева. - Она доказала всем, что она не только сильный спортсмен, но и сильный духом человек. Я уверена, что 80 процентов других спортсменок, в том числе лидеры, на ее месте бы сломались. Я Терезе верю".

"Йохауг - это Йохауг, пока что с ней ничего не сделать. Но в следующем году, думаю, обязательно. Сейчас на дистанции она свое не отдаст, - сказала Непряева. - Это классно, когда есть человек, за которым ты стараешься тянуться и который мотивирует тебя быть лучше".

На счету 30-летней Йохауг восемь золотых медалей чемпионатов мира. Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.