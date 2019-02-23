Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

В скиатлоне спортсмены преодолевают 15 км классическим стилем и 15 км коньковым. Золото завоевал норвежец Шур Рёте, показавший результат 1 час 10 минут 21,8 секунды, бронза досталась его соотечественнику Мартину Сундбю (отставание 0,7 секунды). Большунов отстал от победителя на 0,1 секунды. Россиянин Сергей Устюгов занял девятое место (+1.09,4), Андрей Мельниченко - 13-е (+1.53,0), Евгений Белов - 17-е (+2.21,0), Денис Спицов - 22-е (+3.29,4).

22-летний Большунов завоевал первую медаль на мировых первенствах. Россиянин является бронзовым и трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Большунов завоевал третью медаль для сборной России на мировом первенстве в Зефельде, ранее бронзовые награды выиграли Наталья Непряева в скиатлоне и Глеб Ретивых в спринтерской гонке свободным стилем.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут женский и мужской командные спринты. Мировое первенство завершится 3 марта.