Кремлев: Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к боксерскому поединку

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к боксерскому поединку. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Хабиб уже постепенно начал подготовку к возможному бою. Он провел тренировку в Центре прогресса бокса. Мы ждем, что он даст ответ на наше предложение [о проведении боксерского поединка]", - сказал Кремлев.

Кремлев ранее сообщал, что боец может летом провести боксерский поединок в Москве.

Атлетическая комиссия штата Невада в конце января дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на $500 тыс. за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.